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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Жителей Башкирии предостерегли от сбора грибов

Сегодня съел грибы — завтра умер

6 сентября 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Башкирии предостерегли от сбора грибов

Сентябрь — самый урожайный месяц для любителей «тихой охоты». На фоне этого серьёзно растёт риск отравиться своим уловом при отсутствии должных знаний. Минздрав Республики Башкортостан делится советами о том, как не сделать поход за грибами последним в своей жизни.

Врачи отмечают, что чаще всего люди отравляются так называемыми «условно-съедобными» грибами, например, волнушками, свинушками, белянками и другими. Эти виды содержат млечный сок и другие раздражающие вещества. Их нужно предварительно обработать перед солением или тушением, чтобы избавиться от яда. Отравления также могут быть вызваны ложными опятами, которые легко спутать с настоящими опятами.

В случае отравления грибами до приезда скорой нужно положить пострадавшего в постель и дать ему солёной или холодной воды — пить её стоит совсем небольшими глотками. Минздрав региона также рекомендует дать больному чай, мёд и молоко. Ни в коем случае нельзя давать алкоголь при отравлении грибами, так как он усиливает всасывание яда. Остатки улова следует сохранить для анализа.

Чтобы не пришлось ложиться в больницу с отравлением, следует перед походом за грибами сразу уяснить ряд простых правил.

  • Собирать лишь те грибы, в которых вы точно уверены — знаете, как они выглядят и съедобны ли они. При малейших сомнениях — не стоит подбирать улов. Опасным может быть даже простое прикосновение к ядовитым грибам;
  • Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу испорченные грибы;
  • Стоит воздержаться от сбора грибов вблизи промзон и автомобильных трасс.
В Башкирии пропали полсотни грибников
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что на территории Республики Башкортостан за лето 2024 года потерялись в лесах более полусотни грибников.

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