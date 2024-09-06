Сегодня съел грибы — завтра умер

Врачи отмечают, что чаще всего люди отравляются так называемыми «условно-съедобными» грибами, например, волнушками, свинушками, белянками и другими. Эти виды содержат млечный сок и другие раздражающие вещества. Их нужно предварительно обработать перед солением или тушением, чтобы избавиться от яда. Отравления также могут быть вызваны ложными опятами, которые легко спутать с настоящими опятами.