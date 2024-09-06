Сегодня съел грибы — завтра умер

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Врачи отмечают, что чаще всего люди отравляются так называемыми «условно-съедобными» грибами, например, волнушками, свинушками, белянками и другими. Эти виды содержат млечный сок и другие раздражающие вещества. Их нужно предварительно обработать перед солением или тушением, чтобы избавиться от яда. Отравления также могут быть вызваны ложными опятами, которые легко спутать с настоящими опятами.
В случае отравления грибами до приезда скорой нужно положить пострадавшего в постель и дать ему солёной или холодной воды — пить её стоит совсем небольшими глотками. Минздрав региона также рекомендует дать больному чай, мёд и молоко. Ни в коем случае нельзя давать алкоголь при отравлении грибами, так как он усиливает всасывание яда. Остатки улова следует сохранить для анализа.
Чтобы не пришлось ложиться в больницу с отравлением, следует перед походом за грибами сразу уяснить ряд простых правил.
Ранее Mkset сообщал о том, что на территории Республики Башкортостан за лето 2024 года потерялись в лесах более полусотни грибников.