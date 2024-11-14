Демография

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Ноябрь
Башкирия проиграла Татарстану в детском вопросы
14 ноября, 12:56
Октябрь
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Налог на бездетность оценили в Башкирии
21 октября, 08:19
Семью из Уфы позвали в Кремль
20 октября, 09:14
Уфимцы не хотят жениться и рожать
20 октября, 06:12
В Башкирии родились Грета и Сирус
15 октября, 15:37
Сентябрь
Башкирия превращается в край разведёнок
15 сентября, 13:48
Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей
5 сентября, 05:31
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
4 сентября, 08:45
Новый бассейн построят в Башкирии
2 сентября, 09:03
Август
В России ужесточают требования к мигрантам
12 августа, 06:52
Май
Жительница Башкирии стала мамой в 11 раз
7 мая, 12:13
Апрель
Жители Башкирии стали больше разводиться и меньше жениться
22 апреля, 04:24
В Уфе за неделю родились 174 ребенка
В мэрии Уфы рассказали, сколько детей родилось в столице республики за прошедшую неделю. Соответствующее сообщение администрация опубликовала в своем телеграм-канале.
22 апреля, 03:28
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
С 22 по 28 марта в Уфе родились 153 малыша. Такие данные сообщили в мэрии города.
1 апреля, 04:17
Март
Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии уступает общероссийским показателям
Дольше всего в ПФО живу жители Татарстана, а в Пермском крае средняя продолжительность жизни не дотягивает до 71 года.
25 марта, 06:49
Февраль
Жители Башкирии стали пить больше водки чем пива
В России потребление крепкого алкоголя выросло на 3,6%.
26 февраля, 08:45
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
12 февраля, 05:36
Вымирающие районы. Названы муниципалитеты Башкирии с самой высокой убылью населения
11 февраля, 10:14
В Башкирии за год усилилась миграционная убыль населения
1 февраля, 12:59

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