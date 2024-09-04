Медведь-хулиган буянит в Башкирии

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Косолапый хулиган не только атаковал фотоловушку, но и с интересом поиграл с ней, перевернув устройство и даже попробовав его на вкус. Судя по всему, камера не произвела на него особого впечатления, и он вскоре убежал догонять свою маму, оставив за собой беспорядок.
На следующий день озорное семейство вернулось на место происшествия, но уже «вверх тормашками». Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.
— Медведи тоже любят куражиться!
— Какой милый хулиган!
— Похоже, у нас в лесу обитают настоящие озорники, — комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, в Зианчуринском районе был замечен другой медведь, который забрался в поле подсолнухов. Очевидцы сообщают, что он, вероятно, искал идеальный букет для своей любимой.