Медведь-хулиган буянит в Башкирии

Косолапый хулиган не только атаковал фотоловушку, но и с интересом поиграл с ней, перевернув устройство и даже попробовав его на вкус. Судя по всему, камера не произвела на него особого впечатления, и он вскоре убежал догонять свою маму, оставив за собой беспорядок.