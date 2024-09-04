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Медведь-хулиган буянит в Башкирии

Медведь-хулиган буянит в Башкирии

4 сентября 2024, 07:58
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
В Башкирии косолапый устроил настоящий беспорядок, напав на фотоловушку, сообщает Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Косолапый хулиган не только атаковал фотоловушку, но и с интересом поиграл с ней, перевернув устройство и даже попробовав его на вкус. Судя по всему, камера не произвела на него особого впечатления, и он вскоре убежал догонять свою маму, оставив за собой беспорядок.

На следующий день озорное семейство вернулось на место происшествия, но уже «вверх тормашками». Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.

— Медведи тоже любят куражиться!
— Какой милый хулиган!
— Похоже, у нас в лесу обитают настоящие озорники, — комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, в Зианчуринском районе был замечен другой медведь, который забрался в поле подсолнухов. Очевидцы сообщают, что он, вероятно, искал идеальный букет для своей любимой.

Лоси и медведь мило позируют в Башкирии
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