Дворец в Уфе поставили под госохрану

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Салават Кулбахтин подписал приказ об организации охраны выявленного архитектурного памятника истории и культуры в Уфе. Документ был завизирован чиновником 23 августа 2024 года, а опубликован на региональном портале официальных нормативных актов в среду, 4 сентября 2024 года.



Новым архитектурным памятником стал «Дворец пионеров» в Уфе. Здание классической «сталинской» архитектуры с колоннами и лепниной было сдано в эксплуатацию в 1958 году. Оно и до сих пор неплохо сохранилось. «Дворец пионеров», в подобных которому по стране сейчас трудятся множество Домов культуры, расположен на улице Мустая Карима. Последние 13 лет там расположена школа ЮНЕСКО.