mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Дворец в Уфе поставили под госохрану

Дворец в Уфе поставили под госохрану

4 сентября 2024, 08:08
Фото: Башкультнаследие
Здание на улицы Мустая Карима признали памятником истории и культуры, гласит приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Салават Кулбахтин подписал приказ об организации охраны выявленного архитектурного памятника истории и культуры в Уфе. Документ был завизирован чиновником 23 августа 2024 года, а опубликован на региональном портале официальных нормативных актов в среду, 4 сентября 2024 года.

Новым архитектурным памятником стал «Дворец пионеров» в Уфе. Здание классической «сталинской» архитектуры с колоннами и лепниной было сдано в эксплуатацию в 1958 году. Оно и до сих пор неплохо сохранилось. «Дворец пионеров», в подобных которому по стране сейчас трудятся множество Домов культуры, расположен на улице Мустая Карима. Последние 13 лет там расположена школа ЮНЕСКО.

— Дом Пионеров, любимый и не повторимый, многому нас, будучи детьми, многому научили сотрудники, за что им огромная благодарность и Память о тех, кого уже нет, — пишут те, кто посещал учреждение в детстве.

Причин признания здания памятником две. Историческая и мемориальная ценность: здание связано с именем дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Владимира Комарова. Кроме того, здание построено по типовому проекту советского архитектора Игоря Антипова.

Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведь-хулиган буянит в БашкирииУфимец наболтал на ₽200 000Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Культура#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Архитектура#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область#Дворец пионеров#Сталинская архитектура#Школа ЮНЕСКО
Подпишитесь
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
Сегодня, 11:04
Купить права в Башкирии — ₽210000
Сегодня, 12:08
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
Сегодня, 11:46
«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
Сегодня, 11:01
Башкирию пересадят из автомобилей в автобусы
Сегодня, 10:30
Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума
Сегодня, 10:28