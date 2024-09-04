Дворец в Уфе поставили под госохрану

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Салават Кулбахтин подписал приказ об организации охраны выявленного архитектурного памятника истории и культуры в Уфе. Документ был завизирован чиновником 23 августа 2024 года, а опубликован на региональном портале официальных нормативных актов в среду, 4 сентября 2024 года.
Новым архитектурным памятником стал «Дворец пионеров» в Уфе. Здание классической «сталинской» архитектуры с колоннами и лепниной было сдано в эксплуатацию в 1958 году. Оно и до сих пор неплохо сохранилось. «Дворец пионеров», в подобных которому по стране сейчас трудятся множество Домов культуры, расположен на улице Мустая Карима. Последние 13 лет там расположена школа ЮНЕСКО.
— Дом Пионеров, любимый и не повторимый, многому нас, будучи детьми, многому научили сотрудники, за что им огромная благодарность и Память о тех, кого уже нет, — пишут те, кто посещал учреждение в детстве.
Причин признания здания памятником две. Историческая и мемориальная ценность: здание связано с именем дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Владимира Комарова. Кроме того, здание построено по типовому проекту советского архитектора Игоря Антипова.