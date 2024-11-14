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Рождаемость

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Ноябрь
Башкирия проиграла Татарстану в детском вопросы
14 ноября, 12:56
Октябрь
Налог на бездетность оценили в Башкирии
21 октября, 08:19
Уфимцы не хотят жениться и рожать
20 октября, 06:12
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
В Башкирии родились Грета и Сирус
15 октября, 15:37
Сентябрь
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
4 сентября, 08:45
Июнь
В Башкирии падает рождаемость
За полгода в роддомах Башкортостана родились 10 911 детей — это показатель оказался ниже аналогичного прошлого периода на 6,1%, гласят данные регионального управления Росстата.
21 июня, 05:42
В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности
Печальную статистику о детской смертности в Башкирии сообщила статистическая служба, пишут местные СМИ.
12 июня, 09:39
Май
Жительница Башкирии не проснулась после наркоза
22 мая, 11:22
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая, 08:11
Апрель
В Уфе за неделю родились 174 ребенка
В мэрии Уфы рассказали, сколько детей родилось в столице республики за прошедшую неделю. Соответствующее сообщение администрация опубликовала в своем телеграм-канале.
22 апреля, 03:28
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
С 22 по 28 марта в Уфе родились 153 малыша. Такие данные сообщили в мэрии города.
1 апреля, 04:17
Март
Известно, какими именами в Башкирии наиболее часто называли новорожденных в 2024 году
Данные о самых популярных и редких именах, которые получили юные жители Башкирии, публикует реестр ЗАГС.
8 марта, 10:25
Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин
Аналитики провели исследование к 8 марта.
6 марта, 06:56
Февраль
«Право не только на жизнь»: В Курултае высказались о неоднозначной инициативе медиков
Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.
8 февраля, 04:46
«Это фашизм»: медики Башкирии обратились к депутатам с необычной инициативой
Подробности сообщает РБК-Уфа.
7 февраля, 12:51
Джаббар и Нурсылу. Как чаще всего называли малышей в Башкирии
Реестр ЗАГС опубликовал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за 2023 год.
3 февраля, 04:39
Январь
Названы районы Башкирии с наиболее низкими показателями рождаемости
В пяти населенных пунктах Башкортостана отмечается заметное падение числа новорожденных.
31 января, 10:54
Декабрь 2023
Стало известно в какие месяцы чаще всего рождались малыши в Башкирии
Об этом свидетельствуют данные Башстата.
28 декабря 2023, 03:33
Демографическая беда: уровень рождаемости в Башкирии оставляет желать лучшего
Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.
18 декабря 2023, 10:23

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