Мэр Уфы рассказал про своего двойника

Череда фейковых двойников докатилась и до главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Мэр региональной столицы через свой Telegram-канал сообщил о том, что от его имени поступают те сообщения, которые он не писал. Судя по приложенному к посту скриншоту переписки с онлайн-клоном, двойник Ратмира Мавлиева начинает разговор со стандартного для мошенников прощупывания почвы: удобно ли собеседнику разговаривать. Как дальше строится диалог и что требует фейковый мэр Уфы от своего собеседника — история утаивает, так как бдительный получатель сообщения сразу заблокировал переписку с ненастоящим Ратмиром Мавлиевым.