Мэр Уфы рассказал про своего двойника

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Череда фейковых двойников докатилась и до главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Мэр региональной столицы через свой Telegram-канал сообщил о том, что от его имени поступают те сообщения, которые он не писал. Судя по приложенному к посту скриншоту переписки с онлайн-клоном, двойник Ратмира Мавлиева начинает разговор со стандартного для мошенников прощупывания почвы: удобно ли собеседнику разговаривать. Как дальше строится диалог и что требует фейковый мэр Уфы от своего собеседника — история утаивает, так как бдительный получатель сообщения сразу заблокировал переписку с ненастоящим Ратмиром Мавлиевым.
Напомним, в августе 2024 года по Башкирии прокалилась волна фейковых чиновников. Так, в «сетевого» двойника получил даже глава района.