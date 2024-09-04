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Мэр Уфы рассказал про своего двойника

Мэр Уфы рассказал про своего двойника

4 сентября 2024, 08:17
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев просит пользователей мессенджеров не общаться со свои клоном, пишет сити-менеджер в онлайн--канале в среду, 4 сентября.

Череда фейковых двойников докатилась и до главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Мэр региональной столицы через свой Telegram-канал сообщил о том, что от его имени поступают те сообщения, которые он не писал. Судя по приложенному к посту скриншоту переписки с онлайн-клоном, двойник Ратмира Мавлиева начинает разговор со стандартного для мошенников прощупывания почвы: удобно ли собеседнику разговаривать. Как дальше строится диалог и что требует фейковый мэр Уфы от своего собеседника — история утаивает, так как бдительный получатель сообщения сразу заблокировал переписку с ненастоящим Ратмиром Мавлиевым.

Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии
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Напомним, в августе 2024 года по Башкирии прокалилась волна фейковых чиновников. Так, в «сетевого» двойника получил даже глава района.

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