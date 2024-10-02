Усыновление

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Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн
2 октября, 07:30
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
4 сентября, 08:45
2018
Всего сутки понадобились на поиски приемных родителей для сироты из Уфы
7 мая 2018, 13:12

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