В Башкирии стая волков терроризирует деревню

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По словам сельчан, атак волков в деревне не видели уже около 15 лет. Так, у одной из жительниц населённого пункта голодные звери вытащили овцу и растерзали посреди дороги. Таких случаев позже стало больше — волки загрызли уже 20 домашних животных.
Светлое время суток хищники пережидают в лесу неподалёку от деревни. Ночью же — идут в село. При этом звери совершенно не боятся автомобилей — машины вызывают у хищников лишь любопытство.
Ранее от нашествия медведей и волков пострадали населённые пункты в окрестностях природного парка «Зилим».