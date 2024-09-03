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В Башкирии стая волков терроризирует деревню

В Башкирии стая волков терроризирует деревню

3 сентября 2024, 05:36
Фото: Pxhere.com
Белорецкий район страдает от нашествия волков — об этом местным Telegram-каналам рассказали жители села Верхнеаршинское.

По словам сельчан, атак волков в деревне не видели уже около 15 лет. Так, у одной из жительниц населённого пункта голодные звери вытащили овцу и растерзали посреди дороги. Таких случаев позже стало больше — волки загрызли уже 20 домашних животных.

Светлое время суток хищники пережидают в лесу неподалёку от деревни. Ночью же — идут в село. При этом звери совершенно не боятся автомобилей — машины вызывают у хищников лишь любопытство.

Видео: Mash, фото: Pxhere.com

Ранее от нашествия медведей и волков пострадали населённые пункты в окрестностях природного парка «Зилим».

Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
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