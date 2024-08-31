Семья медведей растрогала жителей Башкирии

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое в Зианчуринском районе Башкирии. По словам очевидцев, происходящее запечатлено в деревне Идяш. Местные жители заметили медведицу с выводком. Как только оператор привлёк к себе внимание, семья зверей почувствовала опасность и поспешила удалиться.
Некоторых пользователей, впрочем, поведение авторов ролика возмутило.
— Зачем пугать? Если к вам домой прийти и заорать вместо спокойного приветствия, приятно будет? Иногда люди выглядят более дикими, чем животные. Дети медведицы — это всё же дети, — поделился мнением житель региона.
Другие комментаторы отметила «отвага» оператора, решившего потревожить самку с выводком, которая может быть крайне опасна.
— Надо было подойти поближе снять, а то плохо видно, — иронизирует пользователь.
На всякий случай следует напомнить, что делать так, разумеется, не стоит. О правилах поведения, которые могут спасти жизнь при встрече с хищником, ранее Mkset рассказывал в своём материале.