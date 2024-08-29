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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:56

В Башкирии запечатлели переплывающего водохранилище медведя

«Бегите!» Плывущий медвежонок переполошил целое село в Башкирии

29 августа 2024, 17:54
Фото: vk.coim

В Башкирии запечатлели переплывающего водохранилище медведя

Косолапый житель леса, переплывающий водоём, стал героем соцсетей.

Несмотря на то, что сама запись выдержана в довольно милых тонах — оператор пытался «поговорить» с мишуткой и показывал его семье — в местных чатах зверь наделал немало шума. Местных жителей предупредили, чтобы те прятали детей и пожилых сельчан.

— Медведь плывёт в сторону села Нугуш. Детей и пожилых людей предупредите! Медведь ничего не боится! — гласит сообщение местного жителя в одном из мессенджеров.

Отметим, что несмотря на кажущуюся неуклюжесть, бурые медведи действительно являются превосходными пловцами. Эти звери способны за раз преодолеть по воде 6-7 км.

Видео: vk.com
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Ранее в Белорецком районе Башкирии группа медведей бесцеремонно заняла участок местного жителя.

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