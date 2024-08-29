«Бегите!» Плывущий медвежонок переполошил целое село в Башкирии

Несмотря на то, что сама запись выдержана в довольно милых тонах — оператор пытался «поговорить» с мишуткой и показывал его семье — в местных чатах зверь наделал немало шума. Местных жителей предупредили, чтобы те прятали детей и пожилых сельчан.