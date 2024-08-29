«Бегите!» Плывущий медвежонок переполошил целое село в Башкирии

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Несмотря на то, что сама запись выдержана в довольно милых тонах — оператор пытался «поговорить» с мишуткой и показывал его семье — в местных чатах зверь наделал немало шума. Местных жителей предупредили, чтобы те прятали детей и пожилых сельчан.
— Медведь плывёт в сторону села Нугуш. Детей и пожилых людей предупредите! Медведь ничего не боится! — гласит сообщение местного жителя в одном из мессенджеров.
Отметим, что несмотря на кажущуюся неуклюжесть, бурые медведи действительно являются превосходными пловцами. Эти звери способны за раз преодолеть по воде 6-7 км.