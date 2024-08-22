«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Инцидент случился у деревни Таш-Асты — там волчья стая накинулась на пасущийся скот. Как минимум одного барана, судя по кадрам с «места происшествия» зверям удалось загрызть, однако утащить добычу они не успели.
Ранее, как рассказал Сиразетдинов, вблизи этой же деревни заметили семерых волков. Эти два случая он связал и назвал «реальной угрозой» для людей и животных, а также призвал местных охотников «заряжать ружья».