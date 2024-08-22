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Волки держат в страхе башкирскую деревню

«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы

22 августа 2024, 12:52
Фото: pxhere.com

Волки держат в страхе башкирскую деревню

В Гафурийском районе Башкирии произошёл случай нападения волков на хозяйство, сообщил член совета башкортостанского отделения Русского географического общества Рустам Сиразетдинов.

Инцидент случился у деревни Таш-Асты — там волчья стая накинулась на пасущийся скот. Как минимум одного барана, судя по кадрам с «места происшествия» зверям удалось загрызть, однако утащить добычу они не успели.

Ранее, как рассказал Сиразетдинов, вблизи этой же деревни заметили семерых волков. Эти два случая он связал и назвал «реальной угрозой» для людей и животных, а также призвал местных охотников «заряжать ружья».

Видео: pxhere.com
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Ранее Mkset рассказывал о том, как следует вести себя при встрече с дикими животными.

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