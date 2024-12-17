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Волки

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Видео. Опасные хищники бродят по Башкирии
17 декабря, 07:57
Волки уничтожили отару в Башкирии
28 октября, 04:27
Стая волков терроризирует деревню в Башкирии
3 сентября, 05:36
Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
23 августа, 10:10
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
22 августа, 12:52
Топ-3 мифа о волках, опровергнутых экспертами
25 июля, 11:21
2023
Последний бой Монсона, волки в деревне и реконструкция проспекта
Главные события 27 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
27 сентября 2023, 16:34
В Башкирии рядом с деревней заметили волков
Видеороликом произошедшего поделился один из очевидцев.
27 сентября 2023, 10:54

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