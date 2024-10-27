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Деревня

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Октябрь
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Сентябрь
Школьник обгорел в Башкирии
30 сентября, 05:17
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
11 сентября, 11:37
Мечеть полыхает в Башкирии
6 сентября, 11:58
Стая волков терроризирует деревню в Башкирии
3 сентября, 05:36
Август
Царь-лимон вырос в Башкирии
22 августа, 16:52
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
22 августа, 12:52
Июль
Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления
27 июля, 08:50
Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина
6 июля, 20:39
Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседа
6 июля, 11:16

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