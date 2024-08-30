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«Нежность» усмирила дебошира в Башкирии

«Нежность» усмирила дебошира в Башкирии

30 августа 2024, 08:10
Фото: 1MI
Полиции пришлось применить в отношении мужчины свое специальное средство, сообщает пресс-служба Белебеевского райсуда Республики Башкортостан.

Вечер среды, 28 августа, закончился для 26-летнего Белебеевского района Башкирии сюрпризом. Во-первых, на него заявили в полицию из-за преступления. Во-вторых, он отбивался от стражей порядка всеми доступными ему методами и способами. В-третьих, дебошир познакомился с полицейской «Нежностью».

Приехавшие на вызов о преступлении полицейские (суть сигнала пресс-служба Белебеевского райсуда Башкирии не сообщает) были вынуждены ответить на сопротивление задерживаемого мужчины специальное средство ограничения подвижности — браслет ручной. Как известно, этот механизм, то есть полицейские наручники, романтично наименованы «Нежностью».

Со всей «Нежностью» полиция сопроводила задержанного в отдел, где на него оформили протокол за неповиновение. Материалы административного дела отправили в суд, где дебошира наказали за правонарушение тремя сутками ареста.

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