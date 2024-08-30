«Нежность» усмирила дебошира в Башкирии

Вечер среды, 28 августа, закончился для 26-летнего Белебеевского района Башкирии сюрпризом. Во-первых, на него заявили в полицию из-за преступления. Во-вторых, он отбивался от стражей порядка всеми доступными ему методами и способами. В-третьих, дебошир познакомился с полицейской «Нежностью».



Приехавшие на вызов о преступлении полицейские (суть сигнала пресс-служба Белебеевского райсуда Башкирии не сообщает) были вынуждены ответить на сопротивление задерживаемого мужчины специальное средство ограничения подвижности — браслет ручной. Как известно, этот механизм, то есть полицейские наручники, романтично наименованы «Нежностью».