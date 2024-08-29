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В Каповой пещере нашли артефакт

В Каповой пещере нашли артефакт

29 августа 2024, 09:16
Фото: Владислав Житенëв / https://t.me/naukamsu
Этот предмет использовался древним человеком в ритуалах, сообщается соцсетях МГУ им. М. В. Ломоносова.

Шульган-Таш, или Каповая пещера, в Башкирии не перестает удивлять своими секретами. Помимо рисунков древних людей, обнаруженных ранее, экспедиция МГУ нашла в Зале Рисунков предмет, который предположительно использовался древними людьми в каких-либо обрядах. Палеотический человек сколол кусочек стены пещеры, украсил его охрой, кальцитовыми трубками и натеками, после этого он сложил все в нише у Западного панно. Получилось что-то вроде контейнера с охрой внутри.

Фото: Владислав Житенëв / https://t.me/naukamsu
В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками
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— Крупный камень, который внутри немного полый. Он использовался как сосуд для древней краски. Внутри красочный пигмент, перемешанный с глиной. Из-за его насыщенности можно сделать вывод, что этой краской не рисовали на стенах, а использовали в обрядах и предположительно, покрывали ею участки тела, — отметили участники экспедиции.
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