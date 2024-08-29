В Каповой пещере нашли артефакт

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Шульган-Таш, или Каповая пещера, в Башкирии не перестает удивлять своими секретами. Помимо рисунков древних людей, обнаруженных ранее, экспедиция МГУ нашла в Зале Рисунков предмет, который предположительно использовался древними людьми в каких-либо обрядах. Палеотический человек сколол кусочек стены пещеры, украсил его охрой, кальцитовыми трубками и натеками, после этого он сложил все в нише у Западного панно. Получилось что-то вроде контейнера с охрой внутри.
— Крупный камень, который внутри немного полый. Он использовался как сосуд для древней краски. Внутри красочный пигмент, перемешанный с глиной. Из-за его насыщенности можно сделать вывод, что этой краской не рисовали на стенах, а использовали в обрядах и предположительно, покрывали ею участки тела, — отметили участники экспедиции.