В Каповой пещере нашли артефакт

Шульган-Таш, или Каповая пещера, в Башкирии не перестает удивлять своими секретами. Помимо рисунков древних людей, обнаруженных ранее, экспедиция МГУ нашла в Зале Рисунков предмет, который предположительно использовался древними людьми в каких-либо обрядах. Палеотический человек сколол кусочек стены пещеры, украсил его охрой, кальцитовыми трубками и натеками, после этого он сложил все в нише у Западного панно. Получилось что-то вроде контейнера с охрой внутри.