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В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками

В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками

14 августа 2024, 04:46
Фото: С любовью, Шульган-Таш! /Vk
Вход в Капову пещеру, расположенную в Бурзянском районе Башкортостана, залило водой второй раз за лето, сообщило руководство заповедника «Шульган-Таш» в соцсетях.

Из-за обильных дождей стало разливаться Голубое озеро у входа в пещеру. Как видно на кадрах, пруд вышел из берегов и временно потерял свой синеватый оттенок.

В заповеднике указали на то, что территорию при входе в пещеру топило и раньше, однако происходило это только в период весеннего половодья.

Между тем отменять экскурсии в пещеру не стали, однако гостей настоятельно просят брать с собой дождевики, а также резиновые сапоги.

Напомним, незначительное подтопление пещеры прогнозировали ещё в июле 2024 года.

Медведи потеряли страх в Башкирии
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Как сообщал Mkset, в начале августа заповедник столкнулся с нашествием медведей — на наглых животных не действовали даже попытки их отпугнуть. Звери ненадолго отходили от мест проживания туристов, но позже возвращались снова. Медведей сильно привлекали пищевые отходы, которые оставляли отдыхающие.

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