В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:49
Из-за обильных дождей стало разливаться Голубое озеро у входа в пещеру. Как видно на кадрах, пруд вышел из берегов и временно потерял свой синеватый оттенок.
В заповеднике указали на то, что территорию при входе в пещеру топило и раньше, однако происходило это только в период весеннего половодья.
Между тем отменять экскурсии в пещеру не стали, однако гостей настоятельно просят брать с собой дождевики, а также резиновые сапоги.
Напомним, незначительное подтопление пещеры прогнозировали ещё в июле 2024 года.
Как сообщал Mkset, в начале августа заповедник столкнулся с нашествием медведей — на наглых животных не действовали даже попытки их отпугнуть. Звери ненадолго отходили от мест проживания туристов, но позже возвращались снова. Медведей сильно привлекали пищевые отходы, которые оставляли отдыхающие.