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Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии

Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии

29 августа 2024, 08:24
Учалинский районный суд рассмотрел дело по жалобе потребителя против ООО «Авто-Комфорт» и ООО «АС Волга», сообщает в четверг, 29 августа, пресс-служба ведомства.

Иск был связан с защитой прав потребителей, возвратом денежных средств, штрафами и компенсацией морального ущерба.

Истец аргументировал свои требования тем, что при приобретении автомобиля он подписал кредитное соглашение с банком. В тот же день банком была предложена дополнительная платная услуга стоимостью ₽140 000, включая ₽7 000 за комплекс услуг и ₽133 000 за электронное издание «Критерии в автоподборе».

Истец требовал вернуть ₽140 000, взыскать ₽10 000 в качестве моральной компенсации и наложить штраф в размере 50% от суммы, назначенной в его пользу, за отсутствие добровольного удовлетворения его требований.

После заслушивания сторон и анализа материалов дела суд частично удовлетворил исковые требования истца, обязав ответчика вернуть ₽133 000 (за вычетом ₽7 000), выплатить ₽5 000 в качестве морального ущерба и уплатить штраф в размере ₽69 000 за игнорирование жалоб потребителя.

Решение пока не вступило в законную силу.

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