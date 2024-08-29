Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии

Истец аргументировал свои требования тем, что при приобретении автомобиля он подписал кредитное соглашение с банком. В тот же день банком была предложена дополнительная платная услуга стоимостью ₽140 000, включая ₽7 000 за комплекс услуг и ₽133 000 за электронное издание «Критерии в автоподборе».