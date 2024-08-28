Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Впрочем, по данным регионального управления Гидрометцентра, для большей части Башкортостана август всё же завершится относительно спокойно.
Лишь местами в четверг, 29 августа, обещаются небольшие осадки. Столбик термометра ночью опустится до +10°С… +15°, днем же температура воздуха составит комфортные +20°C… +25°.
Небольшие дожди обещаются также в пятницу, 30 августа, но только в восточных районах Башкортостана. Ожидается умеренный ветер северного направления, днём — порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +10°С… +15°С, днём потеплеет до +20°С… +25°С.
В субботу по-прежнему без осадков. Ветер слабый, северного направления. Однако погода в Уфе и Башкирии 31 августа приготовила настоящие температурные качели — ночью похолодает до +4°С… +9°С, днём синоптики ждут не выше +15°С… +20°С.
Ранее Mkset рассказывал о том, какой будет погода в Башкирии в День знаний — 1 и 2 сентября.
Напомним, в 2024 году первый день осени выпадет на воскресенье, в связи с чем для школьников торжественные линейки перенесли на ближайший рабочий день — 2 сентября. В то же время универсистетам сделали исключение — для студентов некоторых вузов двери в университеты откроются в привычную дату.