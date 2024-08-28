Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета

Напомним, в 2024 году первый день осени выпадет на воскресенье, в связи с чем для школьников торжественные линейки перенесли на ближайший рабочий день — 2 сентября. В то же время универсистетам сделали исключение — для студентов некоторых вузов двери в университеты откроются в привычную дату.