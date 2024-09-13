Башкирию ждут длинные выходные

Кроме того, важно отметить нюанс трудового законодательства: согласно нему нерабочий праздничный день 11 октября не включается в число календарных дней отпуска. Это значит, что если вы планируете взять отпуск в октябре или позже, данный день останется вне зачета вашего времени отдыха.