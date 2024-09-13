Башкирию ждут длинные выходные

Posted 13 сентября, 18:53
Published 13 сентября, 18:53
Modified 13 сентября, 18:55
Updated 13 сентября, 18:55
Скоро в Башкирии наступит время, когда работа и заботы отойдут на второй план. В пятницу, 11 октября, отмечается День Республики. Этот день не только символизирует историческую значимость региона, но и дарит возможность жителям насладиться полноценными тремя выходными: пятницей, субботой и воскресеньем.
Чтобы подготовиться к празднованию Дня Республики, стоит обратить внимание на изменения в трудовом расписании. В четверг, 10 октября, рабочий день будет сокращен на один час.
Кроме того, важно отметить нюанс трудового законодательства: согласно нему нерабочий праздничный день 11 октября не включается в число календарных дней отпуска. Это значит, что если вы планируете взять отпуск в октябре или позже, данный день останется вне зачета вашего времени отдыха.
После Дня Республики жителей Башкортостана ждут новые выходные в начале ноября — 3-4 числа отмечается День народного единства.