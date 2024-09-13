Семеро детей оказались в огне в Башкирии

Пожарные прибыли спустя несколько минут, но к тому времени уже выгорел дом и шесть хозяйственных построек. По предварительной версии, пожар случился из-за детской шалости. Возможно, оставшись без присмотра взрослых, дети взяли спички и развели костер во дворе, который в мгновение ока перекинулся на деревянные постройки. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.