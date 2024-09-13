Семеро детей оказались в огне в Башкирии

Posted 13 сентября, 11:41
Published 13 сентября, 11:41
Modified 13 сентября, 12:42
Updated 13 сентября, 12:42
Жители услышали оглушительный треск — шифер на крышах домов лопался от жара. Выйдя на улицу, они увидели огромный столб черного дыма, поднимающийся над одним из домов. Деревянное строение было объято пламенем. Местные жители бросились на помощь, пытаясь тушить огонь ведрами с водой, но жар был настолько сильным, что подойти к дому было опасно.
Пожарные прибыли спустя несколько минут, но к тому времени уже выгорел дом и шесть хозяйственных построек. По предварительной версии, пожар случился из-за детской шалости. Возможно, оставшись без присмотра взрослых, дети взяли спички и развели костер во дворе, который в мгновение ока перекинулся на деревянные постройки. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
— Дознавателем МЧС России установлено, что женщина приехала к своим родителям с 7 детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар. Все успели вовремя эвакуироваться на безопасное расстояние, — сообщает МЧС РБ.
Ранее Mkset сообщал о пожаре на территории строящегося жилого комплекса в Нефтекамске, которому обещали судьбу визитной карточки города.