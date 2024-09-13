Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии

Posted 13 сентября, 19:51
Published 13 сентября, 19:51
Modified 13 сентября, 19:53
Updated 13 сентября, 19:53
В этот день башкирские любители экзотики стали свидетелями поистине уникального события — межвидовой свадьбы. В ЗАГСе Стерлитамакского района, под прицелом камер и вспышек фотоаппаратов, встретились две совершенно разные сущности: лисичка с серым мехом и величественный динозавр с оранжевой чешуей. Несмотря на свою разницу в размерах и внешнем виде, молодожены решили связать свои судьбы.
Пока сотрудники ЗАГСа пытались не растеряться от такого сюрприза, пользователи соцсетей начали делиться своими впечатлениями.
— Какой креатив! Надеюсь, их брак будет таким же ярким и незабываемым!
— Интересно посмотреть на потомство молодоженов.
— А что дальше? Может быть, у них родится маленький дракончик, — пишут пользователи соцсетей.
Но не только эта пара привлекла внимание общественности. Напомним, что ранее в Аскинском районе также состоялась забавная регистрация брака местных новобрачных. Пара, прожившая вместе 15 лет, пришла в ЗАГС совершенно неформально: невеста выбрала простое цветастое платье, а жених появился в спортивном костюме.