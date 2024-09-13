Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии

В этот день башкирские любители экзотики стали свидетелями поистине уникального события — межвидовой свадьбы. В ЗАГСе Стерлитамакского района, под прицелом камер и вспышек фотоаппаратов, встретились две совершенно разные сущности: лисичка с серым мехом и величественный динозавр с оранжевой чешуей. Несмотря на свою разницу в размерах и внешнем виде, молодожены решили связать свои судьбы.