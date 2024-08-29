Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По мнению специалистов, рыба-игла могла оказаться в водах Аслыкуль еще 40 лет назад, когда в озеро запускали сига и рипуса из Волги.
Интересно отметить, что игла абсолютно безвредна для человека. Она питается планктоном и обитает на дне водоемов, передвигаясь с помощью своего хвоста.
— Рыба-игла не представляет большой ценности для рыбаков: поймать ее на крючок практически невозможно, да и трофейной ценности она не имеет, — сообщают в ведомстве.
Рыба-игла предпочитает теплые воды Черного и Азовского морей. Основные популяции можно встретить у берегов Западной Европы, а также в Балтийском море до Финского залива. Длинное тело этой рыбы достигает 37 сантиметров в длину и покрыто костными щитками, а ее характерный внешний вид с высоко сжатым рылом делает её легко узнаваемой.