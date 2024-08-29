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Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии

Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии

29 августа 2024, 08:11
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
В озере Аслы-куль начальнику Природного парка Гузель Гильмановой удалось сфотографировать редкую рыбу-иглу, сообщает Министерство природопользования и экологии Башкирии.

По мнению специалистов, рыба-игла могла оказаться в водах Аслыкуль еще 40 лет назад, когда в озеро запускали сига и рипуса из Волги.

Фото: Министерство природопользования и экологии РБ

Интересно отметить, что игла абсолютно безвредна для человека. Она питается планктоном и обитает на дне водоемов, передвигаясь с помощью своего хвоста.

— Рыба-игла не представляет большой ценности для рыбаков: поймать ее на крючок практически невозможно, да и трофейной ценности она не имеет, — сообщают в ведомстве.
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Рыба-игла предпочитает теплые воды Черного и Азовского морей. Основные популяции можно встретить у берегов Западной Европы, а также в Балтийском море до Финского залива. Длинное тело этой рыбы достигает 37 сантиметров в длину и покрыто костными щитками, а ее характерный внешний вид с высоко сжатым рылом делает её легко узнаваемой.

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