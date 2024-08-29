Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии

Рыба-игла предпочитает теплые воды Черного и Азовского морей. Основные популяции можно встретить у берегов Западной Европы, а также в Балтийском море до Финского залива. Длинное тело этой рыбы достигает 37 сантиметров в длину и покрыто костными щитками, а ее характерный внешний вид с высоко сжатым рылом делает её легко узнаваемой.