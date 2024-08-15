Карпа-монстра поймали в Башкирии

В 2024 году в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые с азартом боролись за призовые места, демонстрируя свои навыки ловли карпа. Это мероприятие собрало как опытных рыболовов, так и новичков, готовых испытать удачу на водах одного из самых популярных мест для рыбалки в регионе.