Карпа-монстра поймали в Башкирии

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В 2024 году в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые с азартом боролись за призовые места, демонстрируя свои навыки ловли карпа. Это мероприятие собрало как опытных рыболовов, так и новичков, готовых испытать удачу на водах одного из самых популярных мест для рыбалки в регионе.
По итогам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:
— Золотая медаль досталась команде «Северные амуры», которая удивила всех общим весом улова — 57 350 кг.
— «Серебро» у команды «Юрстрой» с впечатляющим результатом в 26 325 кг.
— Бронзовая медаль отправилась к команде «Туган Карп», сумевшей поймать рыбы на сумму в 13 450 кг.
Однако самым ярким моментом турнира стал улов команды «Северные амуры». Рыбаки Павел Чекенев и Евгений Самолетов выловили карпа весом целых 10 килограмм 175 грамм, который был признан самым крупным уловом чемпионата. Министерство спорта РБ отметило качество рыбы, обитающей в озере Линевом: «Вот такие большие карпы водятся на нашем озере».