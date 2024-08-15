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Карпа-монстра поймали в Башкирии

Карпа-монстра поймали в Башкирии

15 августа 2024, 08:11
Фото: Минспорта РБ
На живописном озере Линевом Уфимского района завершился захватывающий чемпионат по рыболовному спорту, сообщает Министерство спорта РБ.

В 2024 году в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые с азартом боролись за призовые места, демонстрируя свои навыки ловли карпа. Это мероприятие собрало как опытных рыболовов, так и новичков, готовых испытать удачу на водах одного из самых популярных мест для рыбалки в регионе.

По итогам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:

— Золотая медаль досталась команде «Северные амуры», которая удивила всех общим весом улова — 57 350 кг.

— «Серебро» у команды «Юрстрой» с впечатляющим результатом в 26 325 кг.

— Бронзовая медаль отправилась к команде «Туган Карп», сумевшей поймать рыбы на сумму в 13 450 кг.

Фото: Минспорта РБ

Однако самым ярким моментом турнира стал улов команды «Северные амуры». Рыбаки Павел Чекенев и Евгений Самолетов выловили карпа весом целых 10 килограмм 175 грамм, который был признан самым крупным уловом чемпионата. Министерство спорта РБ отметило качество рыбы, обитающей в озере Линевом: «Вот такие большие карпы водятся на нашем озере».

Фото: Минспорта РБ
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