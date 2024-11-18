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Рыбалка

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Ноябрь
В Башкирии начал действовать зимний штраф
18 ноября, 04:47
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Октябрь
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Август
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
29 августа, 08:11
Рыбалка в Башкирии стала причиной смертей
28 августа, 05:27
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Карпа-монстра поймали в Башкирии
На живописном озере Линевом Уфимского района завершился захватывающий чемпионат по рыболовному спорту, сообщает Министерство спорта РБ.
15 августа, 08:11
Щука-богатырь водится в Башкирии
14 августа, 05:10
Июль
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России
12 июля, 07:46
Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства
В Башкирии продолжается борьба с браконьерством на озере Кандрыкуль, сообщает Госинспектор Рыбнадзора.
8 июля, 18:26
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
На Павловке местный рыбак столкнулся лицом к лицу с гигантским сомом, сравнимым по размеру с легендарным драконом, делится рыболов в соцсетях.
4 июля, 09:22
Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго
2 июля, 06:00
Июнь
Сезонные изменения в рыболовстве: как меняется поведение рыбы от времени года
24 июня, 13:19
Подводного гиганта обнаружили в Башкирии
24 июня, 06:21
5 способов ловли рыбы для новичка: от спиннинга до карпфишинга
17 июня, 12:57
Вместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер
15 июня, 12:28
Топ-5 мест для платной рыбалки в Башкирии
10 июня, 15:32
Спасатели просят не гулять по Уфе
3 июня, 10:59
Май
Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области
30 мая, 14:24

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