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Водоемы

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Октябрь
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Башкирия станет краем осетрины
23 октября, 08:11
Эта угроза может жить в каждом доме
22 октября, 09:08
Сентябрь
Любимое озеро Уфы исчезает
18 сентября, 04:26
Жуткая находка ждала прохожих в Уфе
12 сентября, 06:21
Август
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
29 августа, 08:11
Уфимцы оккупировали городские пляжи
6 августа, 09:58
Июль
В Башкирии ребенок пропал под водой
В Белорецке следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на воде с ребенком, сообщает Следственный комитет по РБ.
9 июля, 14:11
Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы
Природный парк «Иремель» в Белорецком районе закрыли для туристов из-за поднявшегося уровня воды, сообщили в соцсетях природоохранного учреждения.
1 июля, 06:50
Июнь
25 трупов достали из водоемов Башкирии
20 июня, 06:57
5 способов ловли рыбы для новичка: от спиннинга до карпфишинга
17 июня, 12:57
Четыре человека погибли в Башкирии в День России
По каждому случаю ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
13 июня, 13:22
Трюк в воде стоил жизни молодому человеку в Башкирии
Его тело обнаружили на глубине нескольких метров под водой, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
12 июня, 15:45
Компанию рыбаков вытащили из реки в Уфе
Едва не пополнила печальную статистику компания молодых людей в Уфе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.
8 июня, 10:41
Три трупа нашли в водоемах Башкирии
7 июня, 06:33
Спасатели просят не гулять по Уфе
3 июня, 10:59
Май
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
Апрель
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля, 04:43
В реках Башкирии растет уровень воды
Исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов поделился обновленными данными о паводке в республике.
24 апреля, 04:10
Следователи проводят проверку после гибели годовалого малыша в Башкирии
Следователи организовали проверку после гибели ребенка в реке в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
24 апреля, 03:37

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