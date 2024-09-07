mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рыбаки

Выбрать дату
Сентябрь
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
7 сентября, 07:08
Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями
3 сентября, 04:38
Видео. Целое озеро исчезло в Башкирии
2 сентября, 10:10
Август
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
29 августа, 08:11
Рыбалка в Башкирии стала причиной смертей
28 августа, 05:27
Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул
17 августа, 13:39
Июль
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
В Уфе пришлось эвакуировать рыбаков
После ловли рыбы мужчине смогли выехать с рыбного места, сообщает городское управление гражданской защиты.
2 июля, 07:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика