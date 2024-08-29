В аэропорту «Уфа» поселилась куница

Метеорологическую вышку напротив терминала прилёта внутренних авиалиний украсили к 450-летию города, сообщает в четверг, 29 августа, пресс-служба аэропорта «Уфа». На вышке появился красивый орнамент и стилизованные магниты с изображениями знаковых точек города. Его сделали художники граффити. Венчает новый арт-объект аэропорта изображение куницы. Рисунок вышел достаточно крупным, поэтому пассажиры смогут заменить символ Уфы из кресла самолета, находящегося на взлетно-посадочной полосе.