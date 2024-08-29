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В аэропорту «Уфа» поселилась куница

В аэропорту «Уфа» поселилась куница

29 августа 2024, 07:18
Фото: pofoto.club
Символ города будет встречать и провожать пассажиров рейсов круглый год, сообщает пресс-служба предприятия.

Метеорологическую вышку напротив терминала прилёта внутренних авиалиний украсили к 450-летию города, сообщает в четверг, 29 августа, пресс-служба аэропорта «Уфа». На вышке появился красивый орнамент и стилизованные магниты с изображениями знаковых точек города. Его сделали художники граффити. Венчает новый арт-объект аэропорта изображение куницы. Рисунок вышел достаточно крупным, поэтому пассажиры смогут заменить символ Уфы из кресла самолета, находящегося на взлетно-посадочной полосе.

— Кроме того, полюбоваться граффити и сделать памятную фотографию можно с привокзальной площади аэровокзала, — сообщила начальник пресс-службы аэропорта «Уфа» Гузель Суфиярова. — Всего на арт-объект ушло 75 литров краски и 10 дней кропотливой работы.

Фото: Пресс-служба аэропорта «Уфа»
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Напомним, празднование 450-летия Уфы пройдет 30 и 31 августа 2024 года. Подробную программу и афишу Дня города в Уфе можно увидеть здесь.

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