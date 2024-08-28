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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Рыбаки утонули в Башкирии

Рыбалка в Башкирии стала причиной смертей

28 августа 2024, 05:27
Фото: 1MI

Рыбаки утонули в Башкирии

В Башкортостане за 27 августа произошли две трагедии на воде, сообщает МЧС России.

В первой трагедии спасатели извлекли из глубин озера Куль-Кункас тело 50-летнего рыбака. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными.

Во второй ситуации на реке Уфа недалеко от деревни Усть-Салдыбаш двое мужчин также стали жертвами водной стихии. Во время рыбалки они сорвались с обрыва и упали в воду. Очевидцы происшествия быстро среагировали и смогли спасти одного из рыбаков, вытащив его на берег. Однако второй мужчина, 54-летний гражданин, был найден только утром следующего дня — к сожалению, без признаков жизни.

Происшествиями занялась полиция и криминалисты. Им предстоит установить точные причины гибели мужчин и вынести процессуальные решения по необходимости возбуждения уголовных дел.

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