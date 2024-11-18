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Торатау

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Ноябрь
Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом
18 ноября, 10:38
Август
Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии
29 августа, 10:03
Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе
13 августа, 15:44
Июль
Парапланерист упал на женщину в Башкирии
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.
29 июля, 17:07
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
25 июля, 09:22
Май
Байкер забрался на гору Торатау в Башкирии на квадроцикле
Очевидцы поделились кадрами того, как неизвестный взбирается на гору Торатау в Ишимбайском районе Башкирии при помощи квадроцикла.
6 мая, 14:26

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