Комариный смерч накрыл Башкирию

Жители города Сибай стали свидетелями зрелища, которое сложно было бы представить даже в самых смелых фантазиях. На фоне яркого летнего неба раскинулся необычный вихрь — и это был не просто ураган или смерч, а настоящий комариный смерч. Таких смерчей на видео наблюдается в большом количестве.