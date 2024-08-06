Комариный смерч накрыл Башкирию

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Жители города Сибай стали свидетелями зрелища, которое сложно было бы представить даже в самых смелых фантазиях. На фоне яркого летнего неба раскинулся необычный вихрь — и это был не просто ураган или смерч, а настоящий комариный смерч. Таких смерчей на видео наблюдается в большом количестве.
Комариные смерчи — явление редкое, но уже ставшее настоящей природной сенсацией. Представьте себе: теплый ветер поднимает облако мелких насекомых в воздух, создавая завораживающую картину.
Интересно, что подобные «вихри» образуются благодаря сочетанию определенных климатических условий — тепла и влажности. Комары собираются в одном месте и начинают кружить под действием воздушных потоков.
— Сначала я подумал, что это просто пыльный вихрь! Но когда присмотрелся ближе — понял, что это комары! Как же это странно!
— Природа действительно удивительна! Вот так неожиданно может произойти что-то такое необычное прямо у нас под носом.
— Теперь мы знаем, откуда берутся все эти комары летом! Они собираются на собрание, — делятся впечатлениями пользователи соцсетей.