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Туризм

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Ноябрь
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Башкирия держит сладкую марку
4 ноября, 12:20
Октябрь
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
Хабиров съездил в сакральное место
30 октября, 16:30
Россияне шокируют выбором отдыха
30 октября, 10:40
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Куда все срочно уезжают из Башкирии
28 октября, 19:42
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных
26 октября, 19:00
В Уфе отменили треть рейсов
25 октября, 17:47
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Зачем все срочно едут в Уфу
23 октября, 09:57
Известный журналист скончался в Башкирии
21 октября, 04:40
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе
14 октября, 15:17
Туристам в Башкирии показывают потомство Хабирова
10 октября, 04:25
За имидж будут премировать в Башкирии
9 октября, 06:50
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28

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