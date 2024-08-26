Житель Башкирии вез в иномарке 11 тысяч живых раков

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Стражи правопорядка патрулировали дороги недалеко от деревни Ашит, когда их внимание привлек автомобиль «Рено Дастер», который выехал со второстепенной дороги и был весь в грязи, словно долго пробирался по бездорожью. Когда полицейские его остановили, мужчина заметно нервничал. Было принято решение досмотреть иномарку.
Оказалось, что в салоне и багажнике машины лежало 26 мешков с живыми раками. Всех их достали, и после пересчета выяснилось, что браконьер вез на реализацию в город Благовещенск более 11 тысяч речных раков весом 324 килограмма.
Мужчина не смог предъявить какие-либо разрешительные документы, а полицейским пояснил, что купил товар на берегу реки Белой у неизвестного рыбака. Браконьера не смутило, что большая часть раков мелкие, а общий ущерб от их вылова составил более 1,5 млн рублей. На данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела.