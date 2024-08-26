Житель Башкирии вез в иномарке 11 тысяч живых раков

Стражи правопорядка патрулировали дороги недалеко от деревни Ашит, когда их внимание привлек автомобиль «Рено Дастер», который выехал со второстепенной дороги и был весь в грязи, словно долго пробирался по бездорожью. Когда полицейские его остановили, мужчина заметно нервничал. Было принято решение досмотреть иномарку.