Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Машину с восемью тысячами раков остановили в Краснокамском районе Башкирии. Водитель признался, что купил членистоногих у продавца из Агидели. По наводке к браконьеру вскоре пришли с обыском.
Как выяснилось, 35-летний горожанин выловил из озера Лабода около 300 кг раков. У обвиняемого забрали больше тысячи приспособлений для ловли раков и лодку. Оставшихся членистоногих, которых мужчина не успел продать, выпустили обратно в реку Белую.
На браконьера завели дело о незаконной добыче биологических ресурсов. До суда мужчина будет обязан регулярно отмечаться в местном отделе полиции. В скором времени суд рассмотрит его дело.
Как сообщал Mkset, весной этого года по итогам антибраконьерской операции у нескольких жителей Башкирии изъяли больше тысячи раков.