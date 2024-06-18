Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником

Как выяснилось, 35-летний горожанин выловил из озера Лабода около 300 кг раков. У обвиняемого забрали больше тысячи приспособлений для ловли раков и лодку. Оставшихся членистоногих, которых мужчина не успел продать, выпустили обратно в реку Белую.