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Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником

Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником

18 июня 2024, 08:11
Фото: Ирина Волк/Telegram
Силовики задержали крупного браконьера в Башкирии, ущерб природному фонду от нечестного рыбака оценили почти в ₽1 млн, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Машину с восемью тысячами раков остановили в Краснокамском районе Башкирии. Водитель признался, что купил членистоногих у продавца из Агидели. По наводке к браконьеру вскоре пришли с обыском.

Как выяснилось, 35-летний горожанин выловил из озера Лабода около 300 кг раков. У обвиняемого забрали больше тысячи приспособлений для ловли раков и лодку. Оставшихся членистоногих, которых мужчина не успел продать, выпустили обратно в реку Белую.

Видео: Ирина Волк/Telegram

На браконьера завели дело о незаконной добыче биологических ресурсов. До суда мужчина будет обязан регулярно отмечаться в местном отделе полиции. В скором времени суд рассмотрит его дело.

Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии
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Как сообщал Mkset, весной этого года по итогам антибраконьерской операции у нескольких жителей Башкирии изъяли больше тысячи раков.

#Видео#Башкортостан#Полиция#Новости Башкирии#Агидель#Браконьеры#Живая природа#Рыбнадзор#Краснокамский район
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