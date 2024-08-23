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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Можно ли заморозить время?

Можно ли заморозить время?

23 августа 2024, 09:53
Фото: 1MI
Физики из Аризонского университета создали самый быстрый электронный микроскоп в мире, способный фиксировать события, которые длятся всего одну квинтиллионную долю секунды.

Среди самых быстрых «фотоаппаратов» в мире выделяются просвечивающие электронные микроскопы, способные фиксировать процессы на уровне аттосекунд. Аттосекунда представляет собой одну квинтиллионную долю секунды, и в сравнении с ней миллисекунда (одна тысячная доля секунды) представляется почти бесконечной. Чтобы лучше понять масштаб, в одной секунде помещается такое количество аттосекунд, которое эквивалентно 31,7 миллиарда лет — это время превышает возраст нашей Вселенной более чем в два раза. Эти факты подчеркивают удивительность и сложность процессов, которые можно наблюдать с помощью современных научных приборов.


Подробнее — в материале «Новой Хакасии».

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