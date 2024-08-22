Царь-лимон вырос в Башкирии

На первый взгляд, лимон может показаться простым фруктом, однако для Фаузетдиновых он стал символом упорства и любви к домашнему цитрусоводству, рассказывает «Балтач таннары». Их страсть к выращиванию экзотических растений на подоконнике превратилась в увлекательное хобби, которое неожиданно принесло им впечатляющий результат.