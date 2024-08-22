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Царь-лимон вырос в Башкирии

Царь-лимон вырос в Башкирии

22 августа 2024, 16:52
Фото: mkset.ru
В деревне Нижнекарышево произошло настоящее чудо: Ляйсан и Фарит Фаузетдиновы вырастили лимон весом 850 граммов, эксперт рассказал изданию Mkset причины таких аномалий.

На первый взгляд, лимон может показаться простым фруктом, однако для Фаузетдиновых он стал символом упорства и любви к домашнему цитрусоводству, рассказывает «Балтач таннары». Их страсть к выращиванию экзотических растений на подоконнике превратилась в увлекательное хобби, которое неожиданно принесло им впечатляющий результат.

— Мы занимаемся домашним цитрусоводством уже несколько лет, но такой огромный плод получили в первый, — делится радостью Ляйсан.
Фото: «Балтач таннары»

По её словам, этот лимон стал настоящей гордостью семьи и привлек внимание не только соседей, но и всей деревни. Как утверждает Ляйсан, «это подтверждает, что в домашних условиях можно вырастить нечто необычное».

Лимон Пондероза, ставший героем этой истории, известен своими крупными размерами и сочной мякотью. Плоды этого сорта обычно имеют толстую шершавую кожуру, но их вкус ничем не уступает привычным лимонам. Такой необычный лимон с ярко-жёлтой мякотью теперь будет радовать семью Фаузетдиных.

Чтобы понять секрет успеха Ляйсан и Фарита, Mkset обратился за комментарием к эксперту по цитрусовым растениям Анне Смирновой. Она отметила: «Выращивание таких крупных плодов зависит от множества факторов: освещения, полива и питания растений. Однако главное — это любовь и забота о растениях».

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