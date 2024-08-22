Мэр Уфы вышел в ночной рейс

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично оценил уровень комфорта прибывших в город в подарок от Москвы трамваев. Глава города скромно встретил трамвай №5 на одной из остановок поздно вечером в четверг, 22 августа. Мэр Уфы был далеко не первым пассажиром свежего для столицы Башкирии транспорта: в салоне трамвая уже были люди. Зато Ратмир Мавлиев показал подписчикам своего канала святая-святых — кабину машиниста. Кроме того, мэр Уфы пообщался с вагоновожатым.





