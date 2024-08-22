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В Уфе запустили столичные трамваи

Мэр Уфы вышел в ночной рейс

22 августа 2024, 19:43
Фото: Минтранс РБ

В Уфе запустили столичные трамваи

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев прокатился в кабинете машиниста и выложил роуд-муви в онлайн-канал.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично оценил уровень комфорта прибывших в город в подарок от Москвы трамваев. Глава города скромно встретил трамвай №5 на одной из остановок поздно вечером в четверг, 22 августа. Мэр Уфы был далеко не первым пассажиром свежего для столицы Башкирии транспорта: в салоне трамвая уже были люди. Зато Ратмир Мавлиев показал подписчикам своего канала святая-святых — кабину машиниста. Кроме того, мэр Уфы пообщался с вагоновожатым.


Напомним, современные трамваи Уфе подарила Москва. Ранее они возили пассажиров столицы России, а теперь — столицы Башкирии. Транспорт доставили в Уфу менее месяца назад, в июле 2024 года.

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