Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
В ноябре 2023 года УФСБ РБ задержали гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, в 2021–2022 гг. он и другие фигуранты дела расхищали средства, выделенные в рамках нацпроекта на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Вместе с тем к компании с осени было предъявлено большое количество исков, общая сумма которых составляет несколько миллиардов рублей.
С 6 мая этого года в компании была введена процедура наблюдения: инициатором банкротства стало ООО «РВ-тариф» с суммой требований 32,7 млн руб. Заявления о вступлении в банкротное дело подали также ООО «Сколхимпром», ООО «Аквамак-процессинг» и другие компании, ранее предъявлявшие иски к «Башкиравтодору».
Напомним, контрольный пакет акций «Башкиравтодора» принадлежит министерству земельных и имущественных отношений РБ, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». По словам министра земельных и имущественных отношений РБ Натальи Полянской, «Башкиравтодор» попал в сложную ситуацию из-за «ошибок и заблуждений» руководства компании. При этом министр подчеркнула, что «Башкиравтодор» обязательно «вытянут», самое главное — «признать ошибку и двигаться дальше».
В компании заявляли, что причины задолженности в «особенностях финансирования государственных и муниципальных заказов», то есть в самой последовательности выплат — многие госконтракты оплачиваются по факту проделанных работ и под конец года, а материалы предприятию приходится закупать в долг. Отметим, что «Башкиравтодор» занимается большинством ключевых дорожных объектов в Уфе — взять хотя бы строительство многомиллиардного проекта «Южные ворота», реконструкцию улицы Пугачева или ремонт Шакшинского моста.
Несмотря на обилие заказов — а, возможно, именно из-за них — финансовая статистика компании оказывается крайне неровной. Так, в 2021 году оборот «Башкиравтодора» составил 9,9 млрд руб., убытки — 1,4 млрд руб. В 2022 году выручка увеличилась до 11,2 млрд руб., но прибыль составила всего 29 млн руб. Что касается 2023 года, то обороты вновь выросли — до 12,7 млрд руб., но убыток составил рекордные 4,1 млрд руб.
Редакция Mkset обратилась за комментариями к компаниям, которые ранее сотрудничали с «Башкиравтодором» и впоследствии предъявили иски к крупнейшему дорожному подрядчику региона.
ООО «Башагрозапчасть» сотрудничала с компанией с 2019 года — поставляла запасные части автомобилей КАМАЗ. На данный момент долг перед «Башагрозапчастью» составляет 181,8 млн руб.
— В целом сотрудничали плодотворно, но оплата по поставкам часто шла с большой задержкой. Споры разрешались через досудебное соглашение с рассрочкой оплаты долга по согласованному графику. Существенная задержка оплаты наблюдалась еще с начала 2022 года. Полагаю, данная ситуация возникла из-за отсутствия финансовой грамотности у руководства и единой стратегии развития бизнеса. Единственным выходом из создавшейся ситуации может послужить поддержка государства, выкуп долгов Общества и выделение субсидий, — отметила директор компании Юлия Ахметшина.
ООО «АГ — БИЗНЕСГРУПП» работало с «Башкиравтодором» с осени 2020 года, занималось содержанием автодорог муниципального и регионального значения (обслуживание более 11,5 тыс. км дорог в 9 районах РБ). В настоящее время долг «Башкиравтодора» перед компанией составляет 50 млн руб. По словам директора компании Азамата Губаева, поначалу — при руководстве Андрея Пролипото — компания выполняла все обязательства по договорам, работы оплачивались своевременно.
— Но потом начались задержки платежей, ситуация усложнилась в 2022 году, — прокомментировал Азамат Губаев. — По этому поводу не раз ходили к гендиректору Ильдару Юланову, который каждый раз обещал оплатить работу, но оплат не было. Осенью 2023 года я узнал, что реестры оплат утверждает не гендиректор компании, а министр транспорта РБ Александр Клебанов, который обещал произвести оплаты и не останавливать работы. В результате платежей так и не поступило, Александр Клебанов перестал выходить на связь (был задержан по делу о получении взятки — прим. ред.), а Ильдар Юланов был задержан правоохранительными органами. Считаю, что ситуация, в которую попал «Башкиравтодор» произошла потому, что руководство компании и министр транспорта республики проявили себя как некомпетентные и непрофессиональные служащие. Поэтому выход вижу в назначении руководителем компании компетентного специалиста.
ООО «Аквамак-Процессинг» сотрудничало с «Башкиравтодором» больше 13 лет, обеспечивая потребности компании в дизельном топливе и дорожном битуме. По словам владельца компании Олега Макаренко, «Аквамак-Процессинг» продолжал отгрузки продукции, несмотря на ухудшение финансово-экономического положения «Башкиравтодора», таким образом помогая выполнять дорожные работы в республике, в том числе в рамках федерального нацпроекта.
— Госстатус «Башкиравтодора» и личные обещания Ильдара Юланова и Александра Клебанова были для нас гарантом исполнения финансовых обязательств. Но несмотря на то, что мы предоставили компании льготные условия по оплате, руководство злостно не исполнило взятые на себя обязательства. Сейчас общая задолженность составляет более 446 миллионов рублей, и эта задолженность сильно бьет по оборотным средствам компании. Самое главное, что это угрожает срывом выполнения гособоронзаказа, который является задачей стратегического характера, поскольку «Аквамак-Процессинг» по заключенным контрактам поставляет нефтепродукты для непрерывной работы теплогенерирующих объектов Министерства обороны РФ, — прокомментировал Олег Макаренко.
Олег Макаренко подчеркнул, что Ильдар Юланов не мог не знать о невозможности исполнить свои обязательства по оплате нефтепродуктов, отгружаемых «Аквамак-Процессингом» по заявкам с августа 2023 года. Причина — предприятие уже имело долги перед кредиторами на сумму более 13 млрд руб. При этом, по словам Олега Макаренко, у руководства АО «Башкиравтодор» и министра якобы не было даже намерения рассчитаться по поставкам — об этом говорят их последующие согласованные действия по выводу активов предприятия в виде обременения их правами залога третьих лиц в четвертом квартале 2023 года.
— Работа с «Башкиравтодором» для нашей компании всегда была лишена серьезного коммерческого смысла. В последние годы руководство региона просило поддержать их, и я расценивал это сотрудничество как помощь республике. Мы все свои обязательства выполняли в срок, выручали — и ничего не получали взамен, — отметил Олег Макаренко.
Еще одна пострадавшая компания — ООО «СколХимПром», которое с 2020 года предоставляло дорожно-строительную технику с экипажами: всего на объектах «Башкиравтодора» работало более 200 единиц спецтехники и 430 сотрудников компании.
По словам директора ООО «СколХимПром» Эдуарда Яхина, «Башкиравтодор» стал существенно задерживать оплату с 2022 года — «даже не перекрывая выработку текущих периодов», задолженность росла. Поначалу «СколХимПром» шел навстречу. Как уточнили в «СколХимПроме», было проведено несколько встреч с руководством «Башкиравтодора» и должностными лицами из руководства республики, курирующими дорожную отрасль, которые поручились за своевременность оплат. Но после того, как оплата в очередной раз не поступила в обозначенный срок, 28 февраля 2023 года «СколХимПром» остановила работы на федеральном объекте а/д М7 «Волга». По словам Эдуарда Яхина, в результате «Башкиравтодор» не смог продолжить работы на объекте, а участие Башкирии в проекте по реконструкции а/д М7 «Волга» Москва – Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа провалилось.
— Должностные лица из руководства республики, курирующие дорожную отрасль, и руководство «Башкиравтодора» неоднократно обращались к нам с предложением выкупить задолженность с дисконтом 30-50% на «своё» ООО. Потом просили о рассрочке, закрепив это в мировом соглашении. Изначально наш график предполагал закрытие долга за шесть месяцев, но вышеназванные лица настояли на графике более года. Под давлением должностных лиц и руководства «Башкиравтодора» 16 мая 2023 года «СколХимПром» подписал мировое соглашение с графиком погашения возврата задолженности со сроком более года, отказавшись от пеней за просрочку платежей, процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки. Но и этот график оплаты не был исполнен, поэтому мы обратились в суд о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение соглашения, — комментирует Эдуард Яхин.
По словам Эдуарда Яхина, после отказа остановить исполнительное производство, на «СколХимПром» посыпались угрозы о возбуждении уголовного дела. ОЭБиПК УМВД РБ провели обыски в офисе компании, изъяли документы, но проверки со стороны всех правоохранительных органов республики не показали признаков состава преступлений. Никаких перечислений от АО «Башкиравтодор» в адрес ООО «СколХимПром» так и не поступило.
Mkset продолжает следить за развитием ситуации.