Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации

Олег Макаренко подчеркнул, что Ильдар Юланов не мог не знать о невозможности исполнить свои обязательства по оплате нефтепродуктов, отгружаемых «Аквамак-Процессингом» по заявкам с августа 2023 года. Причина — предприятие уже имело долги перед кредиторами на сумму более 13 млрд руб. При этом, по словам Олега Макаренко, у руководства АО «Башкиравтодор» и министра якобы не было даже намерения рассчитаться по поставкам — об этом говорят их последующие согласованные действия по выводу активов предприятия в виде обременения их правами залога третьих лиц в четвертом квартале 2023 года.