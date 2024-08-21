Как машины подорожают осенью?

Во-первых, после эйфории всегда наступает похмелье. В данный момент покупатели активно скупают машины, предвкушая возможные проблемы, однако с такими темпами скоро произойдет перенасыщение. Платежеспособный спрос имеет свои границы, и в связи с ростом ключевой ставки больше не существует привлекательных предложений по автокредитам с процентной ставкой 5-6% годовых. Теперь у Haval кредитные ставки начинаются с 10%.