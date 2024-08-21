mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Как машины подорожают осенью?

Как машины подорожают осенью?

21 августа 2024, 07:38
Каким образом повышение утильсбора скажется на цене на автомобили в России — выясняли «Новые Известия».

После увеличения утилизационного сбора люди продолжат покупать автомобили, но рынок уже не будет как прежде.

Во-первых, после эйфории всегда наступает похмелье. В данный момент покупатели активно скупают машины, предвкушая возможные проблемы, однако с такими темпами скоро произойдет перенасыщение. Платежеспособный спрос имеет свои границы, и в связи с ростом ключевой ставки больше не существует привлекательных предложений по автокредитам с процентной ставкой 5-6% годовых. Теперь у Haval кредитные ставки начинаются с 10%.

Во-вторых, преимущество на рынке получают основные игроки, предлагающие собственные субсидированные кредитные программы. Низкие ставки дают возможность сделать увеличение платежей практически незаметным. В то же время, компании, ориентированные на массовый сегмент, ощутят все негативные последствия ситуации.

Подробнее о теме читайте в свежем материале «Новых Известий».

Читайте также:
Живой смерч напугал БашкириюСтрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знатьАвтобус Уфа — Сибай запустят уже на днях
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Автомобили#Рынок#Автокредиты#Курск#Курская область
Подпишитесь
Уфа заменила звезд на День города
Сегодня, 07:47
Теlegram и What’sApp упали в Башкирии
Сегодня, 11:37
В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров
Сегодня, 07:49
В Уфе нашли самую сухую воду
Сегодня, 10:49
Экс-мэра Межгорья отправят в колонию
Сегодня, 10:58
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
Сегодня, 10:23