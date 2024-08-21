Как машины подорожают осенью?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
После увеличения утилизационного сбора люди продолжат покупать автомобили, но рынок уже не будет как прежде.
Во-первых, после эйфории всегда наступает похмелье. В данный момент покупатели активно скупают машины, предвкушая возможные проблемы, однако с такими темпами скоро произойдет перенасыщение. Платежеспособный спрос имеет свои границы, и в связи с ростом ключевой ставки больше не существует привлекательных предложений по автокредитам с процентной ставкой 5-6% годовых. Теперь у Haval кредитные ставки начинаются с 10%.
Во-вторых, преимущество на рынке получают основные игроки, предлагающие собственные субсидированные кредитные программы. Низкие ставки дают возможность сделать увеличение платежей практически незаметным. В то же время, компании, ориентированные на массовый сегмент, ощутят все негативные последствия ситуации.
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