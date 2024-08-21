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Гектар Уфы подарили под заправку

Гектар Уфы подарили под заправку

21 августа 2024, 15:00
Фото: 1MI
Власти башкирской столицы передали частному предприятию участок в северной части города, соответствующий документ подписал начальник муниципальной администрации Ратмир Мавлиев.

В Уфе под размещение автозаправки передали 1 га территории на улице Зелёная роща. Стоимость участка с указанным в постановлении кадастровым номером составляет ₽22 тысячи. Стоит заметить, что в паре сотен метров от участка располагается АЗС компании «Лукойл».

Использовать территорию будет ООО «Анжедор». В открытых источниках указано, что уставный капитал предприятия составляет ₽10 тысяч. Общество с ограниченной ответственностью основано в ноябре 2021 года. Основным видом её деятельности указана покупка и продажа недвижимого имущества.

Центр Уфы подарили высоткам
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Ранее Mkset сообщал о том, что квартал в центре Уфы отдали под застройку высотными зданиями.

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