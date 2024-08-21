Гектар Уфы подарили под заправку

Использовать территорию будет ООО «Анжедор». В открытых источниках указано, что уставный капитал предприятия составляет ₽10 тысяч. Общество с ограниченной ответственностью основано в ноябре 2021 года. Основным видом её деятельности указана покупка и продажа недвижимого имущества.