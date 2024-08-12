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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Вандалы устроили погром в Башкирии

Вандалы устроили погром в Башкирии

12 августа 2024, 10:22
Фото: Vk/Эльдар Валидов
Кадрами плодов «стараний» недобропорядочных горожан поделился мэр Нефтекамска Эльдар Валидов.

От рук вандалов в Нефтекамске пострадали несколько остановок и арт-объекты. Так, неизвестные разбили павильон для ожидания общественного транспорта у «Нефтекамскгаза», а также изрисовали и повредили иллюминацию в одном из городских скверов.

Руки вандалов добрались и до глюкофона в парке — хулиганы повредили на музыкальном инструменте два «язычка».

— Здесь, думаю, всё понятно без слов… — гласит лаконичная подпись мэра к снимкам.
Фото: Vk/Эльдар Валидов

Кадры вызвали бурную реакцию у горожан.

— Как жаль, что бестолковость наших граждан не иссякает.
— Это потребительский подход ко всему. Обидно, что всё так печально. Люди знают свои законы и что должны им, но забывают и о своей ответственности и обязанности.
— Как так можно, вся красота и порядок созданы таким трудом!
Вандалы победили мэрию в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал, что аналогичные случаи вандализма участились в башкортостанском Благовещенске. Местные власти стали вынуждены использовать вместо стёкол покрытия для теплиц.

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