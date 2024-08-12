Вандалы устроили погром в Башкирии

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
От рук вандалов в Нефтекамске пострадали несколько остановок и арт-объекты. Так, неизвестные разбили павильон для ожидания общественного транспорта у «Нефтекамскгаза», а также изрисовали и повредили иллюминацию в одном из городских скверов.
Руки вандалов добрались и до глюкофона в парке — хулиганы повредили на музыкальном инструменте два «язычка».
— Здесь, думаю, всё понятно без слов… — гласит лаконичная подпись мэра к снимкам.
Кадры вызвали бурную реакцию у горожан.
— Как жаль, что бестолковость наших граждан не иссякает.
— Это потребительский подход ко всему. Обидно, что всё так печально. Люди знают свои законы и что должны им, но забывают и о своей ответственности и обязанности.
— Как так можно, вся красота и порядок созданы таким трудом!
Ранее Mkset сообщал, что аналогичные случаи вандализма участились в башкортостанском Благовещенске. Местные власти стали вынуждены использовать вместо стёкол покрытия для теплиц.