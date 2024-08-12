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Памятник нефти может появиться в Уфе

Памятник нефти может появиться в Уфе

12 августа 2024, 09:17
Фото: 1MI
Властей башкирской столицы попросили установить в городе новый монумент.

С предложением о возведении нового памятника обратилась к чиновникам уфимка Резеда в Telegram-чате мэрии.

— Почему в городе нет монумента башкирской нефти? Уфа с конца 30-х годов является столицей республики нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии. Благодаря нефти Республика Башкортостан стала одним из развитых промышленных регионов и Уфа стала Городом Трудовой Славы, — указала горожанка.

При этом в качестве места установки памятника жительница Уфы предложила Площадь двух фонтанов на улице Кирова. Пожелания горожанки мэрия пообещала учесть.

— Благодарим за неравнодушие. Ваше предложение по установке монумента башкирской нефти учтем и рассмотрим в будущем, — гласит ответ администрации.
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Узнать подробнее

Ранее мэр города Ратмир Мавлиев сообщал о том, что к 9 мая 2025 года в Уфе появится новый памятник, посвящённый 112-й Башкавдивизии.

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