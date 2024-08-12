Памятник нефти может появиться в Уфе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
С предложением о возведении нового памятника обратилась к чиновникам уфимка Резеда в Telegram-чате мэрии.
— Почему в городе нет монумента башкирской нефти? Уфа с конца 30-х годов является столицей республики нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии. Благодаря нефти Республика Башкортостан стала одним из развитых промышленных регионов и Уфа стала Городом Трудовой Славы, — указала горожанка.
При этом в качестве места установки памятника жительница Уфы предложила Площадь двух фонтанов на улице Кирова. Пожелания горожанки мэрия пообещала учесть.
— Благодарим за неравнодушие. Ваше предложение по установке монумента башкирской нефти учтем и рассмотрим в будущем, — гласит ответ администрации.
Ранее мэр города Ратмир Мавлиев сообщал о том, что к 9 мая 2025 года в Уфе появится новый памятник, посвящённый 112-й Башкавдивизии.