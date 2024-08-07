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Published Сегодня, 13:17

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Соседские разборки по-уфимски: от погрома до ломбарда

Соседские разборки по-уфимски: от погрома до ломбарда

7 августа 2024, 13:17
Фото: mkset.ru
На улицах Нагаево разразилась настоящая драма — местный житель разгромил дом соседей, украв их имущество и даже попытавшись вымогать деньги у своей матери, сообщают инсайдерские телеграм-каналы.

В один обычный день, когда солнце светило над Нагаево, один из местных жителей решил, что ему не хватает адреналина в жизни. И что же он сделал? Он просто залез на участок своих знакомых. Когда дверь коттеджа оказалась запертой, наш герой не растерялся и разбил окно. Хозяйка дома от страха быстро покинула свои владения, но вот незваный гость уже проскочил внутрь.

Сначала он начал крушить все вокруг: мебель летела в разные стороны, а техника рассыпалась под ударами его ярости. Но вот странное дело — ноутбук остался нетронутым! Вместо этого разбойник забрал его с собой. Видимо, этот «грабеж» был слишком щадящим для такого отчаянного хулигана.

И тут начинается самое интересное: после того как он совершил свой «подвиг», наш доблестный мужчина позвонил своей матери и потребовал 100 тысяч рублей. Угрожая сжечь соседский дом, он пытался вымогать у неё деньги.

Но это еще не всё. Через день после инцидента разбойник вновь позвонил своим знакомым и предложил вернуть им ноутбук за денежное вознаграждение. Однако когда они отказались платить, он благополучно сдал трофей в ломбард за 41 тысячу рублей. В итоге владельцы дома были вынуждены выкупить свою собственность обратно.

Пострадавшие от действий этого наглеца написали заявление в полицию. Ущерб от погрома оценили минимум в 300 тысяч рублей — сумма немаленькая для простого соседа.

Полицейские быстро разобрались с ситуацией и задержали виновника торжества. Владелица коттеджа узнала о задержании от участкового и вздохнула с облегчением.

В МВД Башкирии от комментариев по этому инциденту отказались. Как сообщили в СК РБ, происшествие не является для них профильным.

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