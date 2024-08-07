Соседские разборки по-уфимски: от погрома до ломбарда

В один обычный день, когда солнце светило над Нагаево, один из местных жителей решил, что ему не хватает адреналина в жизни. И что же он сделал? Он просто залез на участок своих знакомых. Когда дверь коттеджа оказалась запертой, наш герой не растерялся и разбил окно. Хозяйка дома от страха быстро покинула свои владения, но вот незваный гость уже проскочил внутрь.