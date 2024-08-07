Соседские разборки по-уфимски: от погрома до ломбарда

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В один обычный день, когда солнце светило над Нагаево, один из местных жителей решил, что ему не хватает адреналина в жизни. И что же он сделал? Он просто залез на участок своих знакомых. Когда дверь коттеджа оказалась запертой, наш герой не растерялся и разбил окно. Хозяйка дома от страха быстро покинула свои владения, но вот незваный гость уже проскочил внутрь.
Сначала он начал крушить все вокруг: мебель летела в разные стороны, а техника рассыпалась под ударами его ярости. Но вот странное дело — ноутбук остался нетронутым! Вместо этого разбойник забрал его с собой. Видимо, этот «грабеж» был слишком щадящим для такого отчаянного хулигана.
И тут начинается самое интересное: после того как он совершил свой «подвиг», наш доблестный мужчина позвонил своей матери и потребовал 100 тысяч рублей. Угрожая сжечь соседский дом, он пытался вымогать у неё деньги.
Но это еще не всё. Через день после инцидента разбойник вновь позвонил своим знакомым и предложил вернуть им ноутбук за денежное вознаграждение. Однако когда они отказались платить, он благополучно сдал трофей в ломбард за 41 тысячу рублей. В итоге владельцы дома были вынуждены выкупить свою собственность обратно.
Пострадавшие от действий этого наглеца написали заявление в полицию. Ущерб от погрома оценили минимум в 300 тысяч рублей — сумма немаленькая для простого соседа.
Полицейские быстро разобрались с ситуацией и задержали виновника торжества. Владелица коттеджа узнала о задержании от участкового и вздохнула с облегчением.
В МВД Башкирии от комментариев по этому инциденту отказались. Как сообщили в СК РБ, происшествие не является для них профильным.