Байкер-подросток погиб в Башкирии

Как уже известно, полученные травмы оказались смертельными — юноша скончался до приезда скорой помощи. Пешеходы, которые шли по краю дороги в темное время суток (без светоотражающих элементов), также стали жертвами этой аварии. Сообщают, что 21-летняя девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, тогда как ее подруга 23 лет отделалась легким испугом.