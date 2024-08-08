Байкер-подросток погиб в Башкирии

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
События разворачивались на улице Салавата Юлаева в селе Ишберда в Башкирии, где 16-летний местный житель на мопеде Vento допустил наезд на двух пешеходов. Молодой человек управлял мопедом без водительских прав и средств пассивной защиты. Это решение стало роковым: после столкновения он потерял контроль над мопедом и опрокинулся на проезжей части.
Как уже известно, полученные травмы оказались смертельными — юноша скончался до приезда скорой помощи. Пешеходы, которые шли по краю дороги в темное время суток (без светоотражающих элементов), также стали жертвами этой аварии. Сообщают, что 21-летняя девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, тогда как ее подруга 23 лет отделалась легким испугом.
Мопед был куплен матерью погибшего всего месяц назад в качестве подарка к его шестнадцатилетию. Однако, родители не учли важности обучения навыкам вождения и необходимости получения соответствующих документов для управления таким транспортом, сообщают в ведомстве.