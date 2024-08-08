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Байкер-подросток погиб в Башкирии

Байкер-подросток погиб в Башкирии

8 августа 2024, 09:24
Фото: Соцсети
Ночью, 8 августа, трагедия унесла жизнь юного водителя, обстоятельства произошедшего сообщает Госавтоинспекция РБ.

События разворачивались на улице Салавата Юлаева в селе Ишберда в Башкирии, где 16-летний местный житель на мопеде Vento допустил наезд на двух пешеходов. Молодой человек управлял мопедом без водительских прав и средств пассивной защиты. Это решение стало роковым: после столкновения он потерял контроль над мопедом и опрокинулся на проезжей части.

Как уже известно, полученные травмы оказались смертельными — юноша скончался до приезда скорой помощи. Пешеходы, которые шли по краю дороги в темное время суток (без светоотражающих элементов), также стали жертвами этой аварии. Сообщают, что 21-летняя девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, тогда как ее подруга 23 лет отделалась легким испугом.

Мопед был куплен матерью погибшего всего месяц назад в качестве подарка к его шестнадцатилетию. Однако, родители не учли важности обучения навыкам вождения и необходимости получения соответствующих документов для управления таким транспортом, сообщают в ведомстве.

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