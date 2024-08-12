В России ужесточают требования к мигрантам

С 8 августа вступил в силу новый закон, который обязывает новоиспеченных граждан России незамедлительно становиться на воинский учет. В противном случае их паспорта могут быть аннулированы, а информация о получении гражданства будет оперативно передаваться из базы МВД. Это новшество вызывает множество вопросов о том, как оно повлияет на экономику и трудовой рынок страны.