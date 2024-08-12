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В России ужесточают требования к мигрантам

В России ужесточают требования к мигрантам

12 августа 2024, 06:52
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишает гражданства РФ мигрантов за отказ встать на воинский учет. Что это означает для рынка труда и потоков миграции? Об этом сообщает «НИ».

С 8 августа вступил в силу новый закон, который обязывает новоиспеченных граждан России незамедлительно становиться на воинский учет. В противном случае их паспорта могут быть аннулированы, а информация о получении гражданства будет оперативно передаваться из базы МВД. Это новшество вызывает множество вопросов о том, как оно повлияет на экономику и трудовой рынок страны.

Эксперты подчеркивают, что российский рынок труда уже сталкивается с серьезными вызовами: растущими зарплатами и нехваткой высококвалифицированных кадров. Бывший министр экономики Андрей Нечаев отмечает, что без миграции стране не обойтись, однако важен выбор правильных мигрантов. Он также обращает внимание на коррупционные риски в сфере трудовой миграции при получении разрешений.

По мнению Нечаева, новый закон может оказаться временным решением. Мигранты могут начать избегать получения гражданства и предпочитать временные документы. Политолог Константин Калачев добавляет, что мотивация приезжих получать российское гражданство может снизиться из-за новых требований.

Гражданство России становится менее привлекательным на фоне демографических проблем и продолжающейся депопуляции. Несмотря на то что зарплаты в России все еще выше, чем в странах Центральной Азии, новые условия могут оттолкнуть потенциальных работников. Согласно данным экспертов, работа в России теряет популярность среди мигрантов: средний доход россиян составляет всего 648 долларов в месяц — значительно меньше по сравнению с развитыми странами.

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Статистика говорит сама за себя: число мигрантов сокращается, особенно на строительных объектах Москвы, где количество гастарбайтеров уменьшилось более чем наполовину за время пандемии. Россия потеряла более 3,4 миллиона человек за последние пять лет из-за COVID-19 и превышения смертности над рождаемостью.

В условиях нехватки рабочих профессий и растущих зарплат (в некоторых случаях до 200 тысяч рублей) ситуация становится критической. Однако даже высокая заработная плата не гарантирует притока новых кадров — реальная покупательская способность населения остается низкой из-за инфляции.

Таким образом, вводимый закон о воинском учете для мигрантов может не только усложнить получение гражданства для приезжих работников, но и привести к дальнейшему снижению их интереса к работе в России. Прогнозы экспертов показывают вероятность дефицита рабочей силы и роста зарплат даже без повышения квалификации специалистов.

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