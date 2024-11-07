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Мигранты

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Ноябрь
Из Уфы выдворены 33 нелегала
7 ноября, 05:06
Октябрь
Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии
14 октября, 13:32
Башкирия приняла две тысячи мигрантов
7 октября, 14:35
Нелегал дал взятку в Уфе
7 октября, 09:25
Группу нелегалов нашли в Башкирии
6 октября, 07:40
Мигрант ездил по фальшивым правам в Уфе
3 октября, 06:21
Сентябрь
Мигранты не нужны Башкирии
20 сентября, 06:08
Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии
13 сентября, 09:48
Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии
6 сентября, 16:47
Новые штрафы придумали в Башкирии
5 сентября, 13:52
Мигранты-уголовники не нужны Башкирии
5 сентября, 06:41
Август
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
В России ужесточают требования к мигрантам
12 августа, 06:52
В Уфе нашли резиновую квартиру для нелегалов
8 августа, 08:49
Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО
Мигрант-преступник отделался менее чем пятью годами лишения свободы, сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции.
5 августа, 15:17
В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов
Сегодня, 2 августа, в Уфе Радий Хабиров провел заседание Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям, сообщает официальный сайт Главы РБ.
2 августа, 13:34
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Несостоявшийся убийца вёл себя в суде дерзко и активно переговаривался с участниками заседания, видно на кадрах силовых ведомств.
2 августа, 07:24
Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии
1 августа, 12:18
Почему в магазинах пустые полки
1 августа, 08:01
Июль
Уфимский разврат заинтересовал следствие
31 июля, 13:35

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