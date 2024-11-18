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Ноябрь
Ковидная статистика взлетела в Башкирии
18 ноября, 12:52
Уфимцы прекращают продавать квартиры
17 ноября, 03:50
Уфимцы гробят здоровье из-за денег
14 ноября, 16:53
«Салават Юлаев» против «Торпедо»: где смотреть и кто победит
8 ноября, 17:37
Октябрь
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
Башкирия обогнала Россию
25 октября, 18:06
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Сентябрь
Ковидная статистика взлетела в Башкирии
3 сентября, 10:58
Август
Бизнес Башкирии тонет в кредитах
29 августа, 12:37
В Башкирии подешевела треть еды
22 августа, 12:03
Ездить по Башкирии — не самоубийство
19 августа, 07:35
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
14 августа, 06:25
В России ужесточают требования к мигрантам
12 августа, 06:52
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июль
Сколько стоит выжить в Башкирии
24 июля, 07:35
Башкирии надоело жить в долг
23 июля, 10:06
Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%
16 июля, 09:11
Четверть вредных выбросов — заслуга водителей Башкирии
10 июля, 10:40

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