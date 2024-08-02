В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На заседании Совета при Главе Республики обсуждались ключевые вопросы, касающиеся организации эффективной работы с иностранными гражданами. Глава Республики Радий Хабиров подчеркнул важность создания благоприятной атмосферы для трудовых мигрантов, которые становятся неотъемлемой частью местного рынка труда.
— Башкортостан всегда был и остаётся территорией стабильности, мира и согласия в сфере межнациональных отношений, — отметил Хабиров.
Он акцентировал внимание на том, что растущий поток миграции не только влияет на экономику региона, но и требует особого подхода к социальным и культурным аспектам жизни иностранных граждан.
С увеличением числа трудовых мигрантов возникают и новые вызовы. В Республике наблюдается рост резонансных преступлений, совершенных приезжими из других стран. Это вызывает обеспокоенность у местных жителей и требует от властей оперативных действий для обеспечения безопасности.
— Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев, — добавил Хабиров.
Одной из главных задач власти является создание условий для успешной адаптации иностранных граждан. Это включает в себя обучение русскому языку, ознакомление с нормами поведения в обществе и формирование правосознания. Первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Азат Бадранов также выступил с докладом о мерах по социальной и культурной адаптации мигрантов.
По словам Бадранова, важно не только обеспечить трудовую занятость иностранных граждан, но и помочь им интегрироваться в общество. Это предполагает проведение культурных мероприятий, обучение языку и знакомство с традициями региона.