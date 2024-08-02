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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов

В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов

2 августа 2024, 13:34
Фото: Официальный сайт главы РБ
Сегодня, 2 августа, в Уфе Радий Хабиров провел заседание Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям, сообщает официальный сайт Главы РБ.

На заседании Совета при Главе Республики обсуждались ключевые вопросы, касающиеся организации эффективной работы с иностранными гражданами. Глава Республики Радий Хабиров подчеркнул важность создания благоприятной атмосферы для трудовых мигрантов, которые становятся неотъемлемой частью местного рынка труда.

— Башкортостан всегда был и остаётся территорией стабильности, мира и согласия в сфере межнациональных отношений, — отметил Хабиров.

Он акцентировал внимание на том, что растущий поток миграции не только влияет на экономику региона, но и требует особого подхода к социальным и культурным аспектам жизни иностранных граждан.

С увеличением числа трудовых мигрантов возникают и новые вызовы. В Республике наблюдается рост резонансных преступлений, совершенных приезжими из других стран. Это вызывает обеспокоенность у местных жителей и требует от властей оперативных действий для обеспечения безопасности.

— Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев, — добавил Хабиров.

Одной из главных задач власти является создание условий для успешной адаптации иностранных граждан. Это включает в себя обучение русскому языку, ознакомление с нормами поведения в обществе и формирование правосознания. Первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Азат Бадранов также выступил с докладом о мерах по социальной и культурной адаптации мигрантов.

По словам Бадранова, важно не только обеспечить трудовую занятость иностранных граждан, но и помочь им интегрироваться в общество. Это предполагает проведение культурных мероприятий, обучение языку и знакомство с традициями региона.

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