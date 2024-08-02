В Башкирии ищут формулу успешной интеграции мигрантов

Одной из главных задач власти является создание условий для успешной адаптации иностранных граждан. Это включает в себя обучение русскому языку, ознакомление с нормами поведения в обществе и формирование правосознания. Первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Азат Бадранов также выступил с докладом о мерах по социальной и культурной адаптации мигрантов.