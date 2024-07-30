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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Уфимский боец СВО стал героем фильма

Уфимский боец СВО стал героем фильма

30 июля 2024, 07:58
Фото: Курултай Башкирии
Кинокартину о военнослужащем депутате из Башкирии собираются закончить осенью, рассказали Mkset в региональном парламенте.

Институт развития интернета выделил денежный грант на документальный фильм об Алексее Локотченко — члену Курултая Башкирии, который служит в зоне спецоперации. На данный момент известно, что для картины сняли разговоры с близкими Локотченко и его коллегами, а также быт бойца на передовой.

Работа над фильмом пока идёт — завершить съёмки планируют к началу октября, после чего начнётся работа над выпуском картины.

Авторы фильма говорят с теми, кто близко знаком с Алексеем, в том числе с родными и учителями, сослуживцами и коллегами-депутатами. Съемки ведутся на родине бойца, в воинской части и непосредственно на передовой. В Уфе творческая группа фильма посетила Государственное Собрание.

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Ранее Mkset сообщал о том, что служить в зону боевых действий отправился глава Куюргазинского района Башкирии. Там он собирается обучать молодых военнослужащих.

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