Уфимский боец СВО стал героем фильма

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Институт развития интернета выделил денежный грант на документальный фильм об Алексее Локотченко — члену Курултая Башкирии, который служит в зоне спецоперации. На данный момент известно, что для картины сняли разговоры с близкими Локотченко и его коллегами, а также быт бойца на передовой.
Работа над фильмом пока идёт — завершить съёмки планируют к началу октября, после чего начнётся работа над выпуском картины.
Авторы фильма говорят с теми, кто близко знаком с Алексеем, в том числе с родными и учителями, сослуживцами и коллегами-депутатами. Съемки ведутся на родине бойца, в воинской части и непосредственно на передовой. В Уфе творческая группа фильма посетила Государственное Собрание.
Ранее Mkset сообщал о том, что служить в зону боевых действий отправился глава Куюргазинского района Башкирии. Там он собирается обучать молодых военнослужащих.