Уфимский боец СВО стал героем фильма

Авторы фильма говорят с теми, кто близко знаком с Алексеем, в том числе с родными и учителями, сослуживцами и коллегами-депутатами. Съемки ведутся на родине бойца, в воинской части и непосредственно на передовой. В Уфе творческая группа фильма посетила Государственное Собрание.