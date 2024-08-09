Башкирия продолжает активно помогать Курской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Республиканский волонтерский центр, расположенный по адресу Пушкина, 86 (ориентир — «Йәшлек House»), с 8 августа 2024 года стал точкой притяжения для всех неравнодушных людей. Каждый день с 10:00 до 20:00 здесь можно принести необходимые вещи и поддержать жителей Курской области.
Напомним, уже за пол дня в первый день акции, откликнулись десять организаций и множество граждан, желающих внести свой вклад.
— На 9 августа, то есть за сутки сбора удалось собрать более 400 килограммов вещей. Люди приносят все необходимое для помощи. Отправка собранной помощи планируется в ближайшую неделю, — сообщают сотрудники регионального штаба проекта #Мывместе.
Важно отметить, что центр принимает не только одежду, но и обувь, бытовую химию, игрушки и продукты длительного хранения. Каждая вещь, принесенная в центр, имеет свою ценность и может значительно улучшить жизнь тех, кто оказался в трудной ситуации.