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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Башкирия продолжает активно помогать Курской области

Башкирия продолжает активно помогать Курской области

9 августа 2024, 09:44
Фото: mkset.ru
Жители Башкирии собирают гуманитарные грузы для тех, кто оказался в бедственном положении в Курской области, сообщают изданию Mkset в волонтерском центре.

Республиканский волонтерский центр, расположенный по адресу Пушкина, 86 (ориентир — «Йәшлек House»), с 8 августа 2024 года стал точкой притяжения для всех неравнодушных людей. Каждый день с 10:00 до 20:00 здесь можно принести необходимые вещи и поддержать жителей Курской области.

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Напомним, уже за пол дня в первый день акции, откликнулись десять организаций и множество граждан, желающих внести свой вклад.

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— На 9 августа, то есть за сутки сбора удалось собрать более 400 килограммов вещей. Люди приносят все необходимое для помощи. Отправка собранной помощи планируется в ближайшую неделю, — сообщают сотрудники регионального штаба проекта #Мывместе.

Важно отметить, что центр принимает не только одежду, но и обувь, бытовую химию, игрушки и продукты длительного хранения. Каждая вещь, принесенная в центр, имеет свою ценность и может значительно улучшить жизнь тех, кто оказался в трудной ситуации.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Гуманитарная помощь#СВО#Курская область#Волонтерство##Мывместе
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