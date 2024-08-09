Башкирия продолжает активно помогать Курской области

Важно отметить, что центр принимает не только одежду, но и обувь, бытовую химию, игрушки и продукты длительного хранения. Каждая вещь, принесенная в центр, имеет свою ценность и может значительно улучшить жизнь тех, кто оказался в трудной ситуации.