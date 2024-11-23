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Частичная мобилизация

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2024
Мобилизация на СВО в России — заявление Кремля
23 ноября, 09:24
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47
За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура
27 сентября, 09:55
Мобилизация в России — будет или нет
9 августа, 16:45
Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии
22 июля, 09:59
Мобилизованный снайпер из Башкирии погиб на СВО
Боец в 2015 году охранял форум ШОС и БРИКС в Уфе, сообщил глава Бураевского района Республики Башкортостан Рушан Гараев.
22 июля, 06:31
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
23 мая, 17:40
Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию
6 марта, 07:32
Офицер из Башкирии был призван по мобилизации и погиб на СВО
Артур Володин работал электромонтёром в Ханты-Мансийском автономном округе, но погиб под Авдеевкой. 26 февраля ему должно было исполниться 38 лет.
4 марта, 05:58
«Мы не вернём его»: в Благовещенске похоронили мобилизованного на СВО из Башкирии
Мужчина служил командиром отделения мотострелкового взвода.
19 февраля, 12:19
Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО
Парень закончил 9 классов и выучился на мастера строительных работ, но после срочной службы вынужден был работать на вахте за пределами Башкирии.
19 февраля, 11:01
«Очень тяжёлые дни»: Мобилизованный офицер из Башкирии погиб на СВО
Мужчину призвали в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.
19 февраля, 07:11
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
22 января, 10:57
2023
Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации в России
14 декабря 2023, 10:41
Власти Башкирии высказались о мобилизованных
18 ноября 2023, 11:35
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Речь идет о сроках военной службы.
27 октября 2023, 13:15
Касается всей Башкирии: министр обороны сделал заявление по дополнительной мобилизации
3 октября 2023, 12:02
Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти
6 сентября 2023, 07:22
Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие
22 мая 2023, 05:31
2022
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Уфе
28 ноября 2022, 10:40

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